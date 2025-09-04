Mais inteligente que Catarina Miranda? Jéssica faz pedido após sabotagem da prova

No Big Brother Verão, Catarina Miranda sabotou a prova semanal e mostrou-se satisfeita por pensar que os restantes concorrentes iam ter uma reação de fúria. Contudo, Isso não aconteceu. Jéssica Vieira pede à líder e aos concorrentes que se mostrem tranquilos, para evitar entrarem no plano de Catarina Miranda de os tirar do sério. «É isso que ela quer», afirma Jéssica.

Estamos a poucos dias da final do Big Brother Verão, e por isso deve votar para salvar o seu favorito. Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam em risco de abandonar a casa no próximo domingo. Vote para salvar:

AFONSO - 761 20 20 01

BRUNA - 761 20 20 04

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA - 761 20 20 07

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!