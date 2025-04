No Big Brother, durante a habitual sessão de cinema de sábado à noite, os concorrentes juntam-se para ver um filme e, no escurinho do "cinema" é a oportunidade ideal para algumas aproximações entre concorrentes.

Diogo Bordin e Carolina Braga têm demonstrado alguma proximidade e cumplicidade nos últimos tempos e esta foi a oportunidade perfeita para ficarem ainda mais próximos.

