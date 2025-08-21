Mais um avião! Mensagem para Miranda deixa a concorrente histérica: e o Big intervém

No Big Brother Verão, um novo avião sobrevoou a casa e a mensagem era dirigida a Catarina Miranda. A concorrente ficou histérica. Jéssica revela o que dizia o avião: «Espalha brasas, sempre contigo! Diverte-te». Veja as reações.
Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07
KINA – 761 20 20 08
VIRIATO – 761 20 20 13
