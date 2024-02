Mais uma discussão acesa na casa! André acusa Noélia de ter «falta de noção». A concorrente mostra-se implacável

Há 48 min

No Big Brother – Desafio Final, André confessa estar desiludido com a postura parcial da Noélia. O concorrente acusa-a de ter falta de noção e de estar a perder o seu brilho para dar a outro referindo-se ao Savate. A algarvia defende-se e o Savate aproveita para acusar o André de não ter respeitado os atletas paralímpicos com um comentário que fez durante a manhã. Sem perder a calma, o André garante que não irá cair no jogo que estão a tentar fazer. Quem se exalta é a Patrícia que sai em defesa de André e volta a trocar acusações com o Savate.