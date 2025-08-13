Mal acorda vai direta a ele. Catarina Miranda não resiste a troca de carinhos matinais com Afonso

No Big Brother Verão, a cumplicidade entre Catarina Miranda e Afonso Leitão continua a dar que falar. Logo pela manhã, a concorrente mostrou que não resiste a ir ter com o colega mal acorda, protagonizando momentos de ternura que não passaram despercebidos às câmara.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

FÁBIO PAIM – 761 20 20 14

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do país aqui!