«Mal criada» e «falta de carácter»: As acusações de Catarina Miranda a Kina que chocaram os concorrentes

Com todos reunidos na sala, Kina comenta que, quando Catarina Miranda for expulsa, não se irá rir, mas sim aplaudir. Critica ainda Catarina por indicar constantemente a porta de saída. Afonso Leitão dá-lhe razão, o que leva Luíza Abreu a intervir e a acusar o paraquedista de ser o “advogado de defesa” de Miranda. A concorrente abandona a sala e Catarina questiona se Kina sabe o motivo da presença de Luíza no programa. Exaltada, Kina afirma que não consegue ver uma mulher “rebentar” com outra e admite sentir-se envergonhada, enquanto mulher, com o comportamento de Catarina.

Após a discussão, os concorrentes regressam à sala, onde a repórter se mostra desiludida, por pensar que todos tinham ido embora. Afonso Leitão entra na brincadeira, mas Kina pede que parem com as provocações. Catarina acusa Kina de ter sido malcriada, mas a concorrente mais velha garante que nunca será, pois tem carácter. Jéssica Vieira e Bruna defendem Kina, enquanto Afonso atira que “as plantas acordaram todas”. Jéssica responde, acusando Afonso de ser um “cola” por não saber estar sozinho. O concorrente contrapõe, dizendo que a “cola” dos restantes é ainda mais forte, já que estão oito agarrados uns aos outros.