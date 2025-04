Mal entendido ou «lenha na fogueira»? O boato que Nuno Brito lançou sobre Tomé Cunha

No Big Brother, Nuno Brito revela se o facto de ter dito a Igor que o Tomé lhe teria chamado «leva e traz», quando ele se referia a Manuel Rodrigues não foi propositado.

O Tomé comenta com a Sara e com a Érica que não gostou de ver nas imagens do Especial que o Manuel Rodrigues contou a conversa que ouviu dele à Solange, tendo distorcido o seu conteúdo. Constata que o concorrente é um “leva e traz”, confessando que não espera algo assim vindo de alguém próximo como, por exemplo, o Igor. O Nuno, que estava no corredor, ouve esta conversa e vai contar ao Igor. No entanto, também distorce o que ouviu porque alerta o Igor em relação ao Tomé. O Nuno conta que ouviu o Tomé dizer que não faz sentido o jogo de “leva e traz” do Igor...

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

Veja também: Ao sol, Diogo Bordin tira a t-shirt e Carolina Braga reage assim: As imagens aqui