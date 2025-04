Mal entrou, esta nova concorrente do Big Brother já cometeu uma gafe

Adrielle Peixoto chegou ao Big Brother e já é protagonista de um momento viral. Assim que pisou o chão da casa mais vigiada do País, Adrielle trocou o nome de uns dos concorrentes. «Gosto muito do Diego», contou a Cláudio Ramos. Na verdade, referia-se a Diogo. Veja o vídeo do momento, assim como a reação de Cláudio Ramos.

Adrielle chegou ao Big Brother acompanhada por Luís Gonçalves, que também é concorrente.

