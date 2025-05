«Maldita a hora em que eu te conheci»: Após palavras duras de Nuno, Lisa desaba em lágrimas no confessionário

No Big Brother, Após o Especial, Nuno desabafa com Luís sobre as imagens que viu da Lisa a falar nas suas costas. Garante que vai deixar de proteger a concorrente porque o que viu foi muito grave. Nuno decide confrontar Lisa, reforçando que não vai voltar a tocar no nome da concorrente e questiona se tem algo mais para lhe dizer. O ambiente é de grande tensão e Lisa atira que tem coisas guardadas para dizer no momento certo. Sem filtros, Nuno arrasa os comportamentos da Lisa, afirmando que a concorrente “tem mau carácter, é enganadora e uma jogadora armada em santinha”. Os dois discutem intensamente e Nuno não se poupa na forma como critica Lisa, dizendo que “lamenta pisar o mesmo chão que a concorrente”. No confessionário, Lisa chora e revela que Nuno fez acusações doentias e não tolera isso…

Veja o vídeo do momento.

Recorde-se que No Especial desta quinta-feira, Nuno Brito e Luís Gonçalves livraram-se da t-shirt que os juntou e que os obrigou a conviver. Os dois concorrentes conseguiram o objetivo de conversar um com o outro, e agora até são conselheiros um do outro. Já Carolina Braga recusou-se a vestir a mesma camisola e a ficar ligada ao ex-fuzileiro. Como consequência de ter desrespeitado uma ordem direta do Big Brother, acabou nomeada automaticamente.

