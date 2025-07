Manhã conselheira! Daniela Santos provoca Afonso Leitão: «A tua sorte grande foi...»

No Big Brother Verão, Daniela Santos e Afonso Leitão começam a manhã com uma picardia saudável. «A tua sorte grande foi a Daniela entrar aqui», brincou a bailarina. Veja tudo.

A gala do Big Brother Verão deste domingo ficou marcada por emoções fortes. Ana Catharina abandonou a casa mais vigiada do país, mas as portas abriram-se para mais uma concorrente: Daniela Santos. Luíza Abreu também foi uma das protagonistas da noite e apresentou uma arrepiante Curva da Vida.

