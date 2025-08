Manhã de críticas e elogios: Catarina Miranda arrasa comportamento de Kina

Na primeira manhã após a sanção imposta pela produção, alguns concorrentes enfrentaram o desafio de preparar o pequeno-almoço com várias restrições. No entanto, Afonso, Bruna e Jéssica foram convidados por Catarina Miranda, a líder da semana, a desfrutar de um pequeno-almoço completo no Bar da Praia.

Durante a refeição, o trio conversou sobre a liderança de Catarina e os momentos mais marcantes da semana. No alpendre, Viriato não poupou críticas a Jéssica, acusando-a de se envolver num “mundo de dor” e de adotar uma postura que considera prejudicial.

Mais tarde, de regresso ao Bar da Praia, os quatro concorrentes analisaram os incumprimentos das regras, as restrições impostas pela produção e o comportamento de alguns adversários. Catarina admitiu que, apesar de gostar de Eduardo, considera que o bombeiro “não está a fazer nada na casa”, colocando Bruno na mesma categoria. Bruna destacou que Kina tende a absorver a dor dos outros, enquanto Afonso afirmou que, sem a imunidade atribuída por Kina, Viriato estaria certamente entre os nomeados da semana.