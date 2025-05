Manuel Cavaco acusa Bruno Savate e Luís Gonçalves: «Senti-me gozado, senti-me humilhado»

No Última Hora do Big Brother, com todos os concorrentes reunidos na sala, o Big Brother lembra que a atitude do Manuel Rodrigues durante a gala, quando interrompeu o Luís, foi criticada pelo Savate. E pergunta se alguém tem a mesma opinião. O Diogo diz que isto é uma técnica usada pelo Luís, só que desta vez foi o Manel que o fez. A Carolina diz que o Manuel fez o que o Luís faz, mas se condena o que o Luís faz, então também condena o Manuel. O Luís atira que foi em gozo e Rodrigues pede desculpa. Já o Savate diz que o Luís ia falar, mas Rodrigues quebrou o raciocínio e gozou. Savate diz que o Manuel faz isto e cria estas situações porque o que ele queria era abafar a voz dele e do Nuno e, acrescenta, vai fazer sempre isto para ter protagonismo... e agora estão a fazer o que ele quer. Por isso, diz que o melhor agora é deixá-lo a falar sozinho. A Renata pergunta se Luís falou dele e Rodrigues diz que a situação da esteira era entre ele e o Nuno e o Luís meteu-se. Os dois entram num bate boca e Renata vai chamando para tentar falar. Savate mete-se com a Solange e “discute” para ver se o tema termina.

Quando todos se calam, Savate atira que a interromper ninguém se entende, por isso é estúpido concordar que o Manel esteve correto. Renata diz que no que toca a gozar, a Renata lembra que o Cavaco e a Solange ficaram mal por serem gozadas, sendo que o Cavaco até disse que se sentia mal, e mesmo assim fizeram uma situação repetida. Luís atira que o Cavaco nunca disse que lhe disse que se sentia mal e, atira, ser planta é uma característica da casa. Cavaco atira “claro, claro”. Renata diz que só Cavaco pode responder e o concorrente pergunta se nunca tinha dito nada e Luís garante que nunca lhe disse nada.

O Cavaco pergunta se Luís consegue dizer na cara que não gozou com ele e Luís diz que gozar é uma coisa, brincar é outra. Pergunta se ele se sentiu humilhado e Cavaco diz que sim e Luís atira que isso é ser vítima. Manuel Cavaco diz que fala com pessoas que têm o dobro da sua idade e não tem que estar aqui a “explicar por A+B” que sentimentos é que sentiu. Mas acha que o Luís e o Savate têm de perceber que para ele, aquilo não é uma brincadeira... E também não deu abertura para essas brincadeiras. E, portanto, sentiu-se gozado e humilhado. O Luís acaba mesmo por pedir desculpa. Levanta-se, aperta-lhe a mão e pede que, na próxima vez, lhe diga alguma coisa.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

