Manuel Cavaco aposta 100% na primeira prova semanal. Inês Vilhalva critica: «Devia ter falado conosco... foi impulsivo»

No Big Brother, o anfitrião apresenta a primeira Tarefa Semanal do Big Brother 2025 – na Casa a pares, os concorrentes devem dançar em cima da pista giratória. Já no Armazém, os concorrentes devem dançar individualmente. Como líder, o Manuel Cavaco decide apostar 100% do orçamento semanal. No confessionário, a Inês mostra-se indignada por o líder não ter consultado o grupo e remata que dará o seu contributo de cinco minutos diários na prova.