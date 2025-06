Manuel Cavaco com receio da expulsão... e tudo por causa da polémica do 'machismo' com Luís Gonçalves

Durante a madrugada, Manuel Cavaco desabafou com Manuel Rodrigues sobre o leque de nomeados e assumiu-se pouco confiante. O jovem de Alfragide confidenciou que acredita que vai sair e assume-se ansioso com isso. O concorrente teme que os confrontos com Luís Gonçalves esta semana ditem a sua saída.

«A Maria também disse ontem que a questão do machismo foi uma palavra forte... não sei se as pessoas concordam comigo e a verdade é que se calhar a minha personagem nesta história já não faz tanto sentido, não faz tanta falta...», confessou. «Verdade seja dita que eu também estou muito cansado, mas não estou pronto para outra realidade para além desta. A vida está em standby e estou muito bem assim», acrescentou.

