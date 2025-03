Manuel Cavaco entrega chave reveladora a colega: «Está cansativo e enjoado»

Na Casa do Big Brother surge uma caixa fechada a cadeado (ou faz-se entrar pelo confessionário), assim como no Armazém. Depois, entram chaves (uma para cada concorrente), em que apenas uma abre o cadeado (tanto da Casa, como do Armazém). Cada chave tem um porta-chaves com uma palavra. Na casa, o Líder distribui as chaves, de acordo com a sua opinião em relação a cada concorrente; no Armazém, esse papel é entregue a um concorrente à escolha. Tem de se ver quantas pessoas estão de cada lado, para se ver quantas palavras entram para cada lado (serão as mesmas). A palavra que abre a caixa é a do “Fofoqueiro”.

