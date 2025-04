Manuel Cavaco farto de Adrielle Peixoto: «Isso incomoda-me»

Durante a semana da Páscoa no Big Brother 2025, concorrentes participaram numa caça aos ovos. Manuel Cavaco foi quem arrecadou mais prémios e escolheu Lisa, Érica e Solange para o acompanharem num lanche especial.

Durante o momento, Manuel Cavaco justificou a escolha afirmando que partilham uma visão de jogo semelhante. Já sobre Adrielle, o grupo mostrou-se sem paciência para as suas atitudes. Manuel Cavaco criticou o facto de Adrielle justificar comportamentos com a sua origem baiana, enquanto Solange considerou que a brasileira entrou no jogo com uma estratégia estudada, mas sem sucesso.

Em relação a Luís, Manuel Cavaco acredita que o ex-militar estudou ainda mais o jogo, mas Solange constatou que já está a acusar a pressão. Érica observou que o conflito entre Luís e Nuno perdeu força, mas que agora o principal embate é entre Luís e Manuel Rodrigues. O grupo acredita que Manuel Rodrigues está a conseguir expor o pior lado de Luís. Lisa concluiu que o objetivo de Manuel Rodrigues é tirar todos do sério, um a um.