Manuel Cavaco lavado em lágrimas: «Com oito anos, dei um beijo na boca a um rapaz e chamaram-me...»

Na gala do Big Brother, Manuel Cavaco abriu o coração para apresentar ao país a sua Curva da Vida, em que falou sobre a relação quase inexistente que tem com o pai e também de algumas situações de bullying de que foi alvo.

«Com oito anos, aconteceu, numa brincadeira, eu dar um beijo na boca a um rapaz e chamaram-me de tudo. Chamaram-me gay, chamaram-me paneleiro, chamaram-me filho da... Eu não sabia o que é que eles queriam dizer com isso, gozavam com a minha maneira falar, com a minha maneira de andar, com a minha maneira de vestir...», começou por dizer. «Na altura eu não sabia o que era gostar de alguém, quanto mais se gostava de rapazes ou de raparigas...», prosseguiu.

«Eu não queria contar que isto estava a acontecer. No dia em que fui mais abaixo foi quando uns rapaz mais velhos me perguntaram se eu era gay. Só me lembro de largar tudo, correr para casa... e só consegui chorar. O gostar de homens tinha uma conotação tão má, tão negativa que eu tinha nojo de mim próprio...», conta, lavado em lágrimas.

O jovem de Alfragide, que completou 22 anos esta semana, não escondeu o amor que sente pelo padrasto, Rui, e pela irmã, Alice. Manuel Cavaco fala ainda sobre o curso de Medicina e sobre a experiência no Big Brother 2025.

Veja o vídeo da Curva da Vida de Manuel Cavaco.

No confessionário, Manuel Cavaco confessou que foi muito difícil assumir a sua homossexualidade. «Acho que vem do facto de, muitas vezes, os pais não abordarem isso em casa porque se falarem, pode abrir uma portinha...», admitiu. «Acho que ainda há um longo caminho por percorrer... nunca se sabe o que uma criança vai ou não gostar», acrescentou.

Falou ainda sobre a relação que tem com pai biológico, de quem é distante. «O meu pai esteve presente, ainda hoje falamos, mas por circuntâncias da vida, não acompanhava muito, não sabia muita coisa... mas eu desejo-lhe tudo de bom, e que ele continue na minha vida sempre. Está tudo resolvido, não há nenhuma mágoa. O que ele não deu, foi porque não sabia dar», disse.

