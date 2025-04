Manuel Cavaco na mira dos rivais? «Nem sei o que esse puto anda aí a fazer»

No Big Brother, no Quarto Amarelo, Adrielle Peixoto partilha com Carina Frias e Inês Vilhalva quem irá nomear na Gala de hoje, caso não seja expulsa. A concorrente afirma que Lisa Schincariol e Manuel Cavaco são os seus votos certos, algo com que Inês concorda. Esta última acrescenta que adorava ser Líder para ter uma semana «relax, take it easy.»

Depois, Luís Gonçalves entra no Quarto, comentando, «eu nem sei o que esse puto anda aí a fazer», referindo-se a Manuel Cavaco. Já Inês atira, «está numa estância de férias.» O ex-fuzileiro acusa o colega de não respeitar o resto dos concorrentes, visto que não tem brio nas tarefas que lhe foram alocadas na Casa, afirmando, «anda aí com um olhar de superioridade, um miúdo que ainda não sabe o que é a vida».

