Manuel Cavaco: o estudante de medicina que vai jogar «sem anestesia e de forma cirúrgica»

O Manuel é estudante de Medicina e está no 4º ano do curso. Considera-se divertido, carismático e muito frontal. Já trabalhou em festivais de verão, em campos de férias e já foi promotor de produtos. Fez voluntariado e está habituado a lidar com diferentes realidades e pessoas.

É escuteiro desde pequeno, adora música e toca ukulele. Comunicativo e com uma personalidade marcante, diz que fala muito e que não deixa nada por dizer.

Entra no Big Brother para viver uma experiência diferente, porque sente que esta é a altura certa para se desafiar a si próprio. Afirma que vai ser um concorrente com forte capacidade de argumentação, mas também alguém divertido, pronto para animar a casa.

Está no ar mais uma edição do Big Brother. 25 anos depois, o reality show mais famoso do Mundo está de regresso à TVI! Cláudio Ramos é o apresentador. A gala de estreia está ao rubro, com a apresentação do leque de concorrentes. Nesta temporada do Big Brother vamos piscar o olho à história deste formato em Portugal, relembrando os momentos mais icónicos, mas também surpreender o público com uma nova dinâmica.