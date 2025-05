Manuel Cavaco ofendido com Nuno Brito: «Ele dá-me um comentário destes? Está tudo parvo ou quê!?»

Érica encontra uma camisa por dobrar e Solange aponta Luís como o responsável. Segue-se uma troca de acusações, com Solange a criticar Luís por só confrontar diretamente a concorrente. Nuno intervém e o clima aquece ainda mais. Luís relembra a postura de Nuno no Bootcamp e Sara interrompe com uma sugestão irónica: chamar tropas para controlar os dois antagonistas. Manuel Cavaco pergunta quem marcha melhor e Luís responde que o colega é mais sensual, enquanto Sara é mais bruta. Nuno comenta que Manuel Cavaco agora é aliado de Luís, o que deixa o futuro médico visivelmente incomodado.