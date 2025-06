Manuel Cavaco surpreendido com declarações amorosas dos colegas mais próximos

No Big Brother, Manuel Cavaco celebra o seu aniversário com um pequeno-almoço muito especial, em conjunto com os colegas de que está mais próximo na casa: Carolina Braga, Diogo Bordin e Manuel Rodrigues.

O concorrente aproveita o momento para deixar uma mensagem de amor e gratidão à mãe, num dia que também é muito importante para ela. Depois, é surpreendido com mensagens dos colegas.

Recorde-se que se vive a semana das Restrições no Big Brother, o que tem provocado ainda mais momentos tensos na casa mais vigiada do País. Além disso, um avião polémico sobrevoou a casa, gerando o caos e deixando Carolina Braga em pranto e a falar em desistência.

Acompanhe tudo o que acontece no Big Brother no Ao Minuto!