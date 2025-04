Manuel Cavaco volta a ser alvo de críticas: «Numa situação de sobrevivência traz roupa de gala»

No Big Brother, durante a prova semanal, o Tomé, a Érica, a Sara e o Luís comentam o comportamento do Nuno por ter sido o último concorrente a ser escolhido para as equipas. O Luís considera que o Nuno está cada vez mais frustrado e que até é capaz de desistir para não chegar à final e “morrer na praia”. No confessionário, o ex-militar atira que o Acampamento vai ser a “gota de água” para o Nuno. Os concorrentes acabam por criticar também a atitude do líder Manuel Cavaco que não correspondeu às espectativas e trouxe apenas roupa para o Acampamento quando devia ter-se preocupado com bens essenciais.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

