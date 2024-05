Manuel Luís Goucha dá nega a Arthur Almeida: «Agora fui mauzinho»

No «Goucha», recebemos Arthur Almeida, o último concorrente expulso do «Big Brother 2024», fala-nos do facto de estar a estudar engenharia civil, mas quer aproveitar a entrada no reality show para fazer outros trabalhos, nomeadamente na área da televisão. Depois, o ex-concorrente revela que gostava de fazer uma novela, apesar de nunca ter representado. Sobre o novo reality show apresentado por Goucha, Arthur tenta 'a sua sorte'. O nosso convidado explica-nos como está a lidar com o facto de se ter tornado conhecido.