Manuel Melo recorda vício do álcool: «É a pior coisa que me podem fazer (...) isso eu não admito»

No Big Brother Verão, o anfitrião desafiou os concorrentes a refletirem sobre o lado negativo da fama. De que forma é que o outro lado da vida mediática impactou a felicidade e o bem-estar de todos? Manuel Melo recordou o início da sua carreira no mundo da representação e a forma como o sonho quase desmoronou por completo, devido ao vício do álcool e a alguns problemas de saúde mental. Ainda hoje, não consegue ver álcool à frente e não gosta, sequer, que lho ofereçam.

Manuel Melo dispensa apresentações. Aos 44 anos, o ator é um dos rostos conhecidos da ficção da TVI e deixou a representação em pausa para embarcar nesta aventura.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de abandonar a casa do Big Brother Verão.

VOTE PARA SALVAR:

ANA CATHARINA - 761 20 20 02

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

