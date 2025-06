Manuel Rodrigues agarra e cheira Carina Frias. A proximidade que está a dar que falar

No Big Brother, é notório que Carina Frias e Manuel Rodrigues estão cada vez mais próximos. Enquanto Carina Frias realiza uma tarefa, Manuel Rodrigues aproxima-se e abraça a amiga. Além de lhe dar a mão, também a cheira e acaba a exclamar: «cheiras bem». Veja o vídeo do momento.

A manhã tem estado intensa na casa do Big Brother, com Luís e Manuel Rodrigues a mostrarem-se em momentos muito tensos. Luís mostrou-se implacável com o colega.

Recorde os nomeados da semana: VOTE PARA SALVAR:

Carina Frias - 761 20 20 02

Carolina Braga - 761 20 20 03

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa mais vigiada do País!