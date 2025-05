Manuel Rodrigues avisa Nuno Brito quanto a Savate: «Neste momento tu és o vilão, ele o herói»

Na mesa de refeições, Nuno comenta com Manuel Rodrigues que há concorrentes a recrutar outros, dando o exemplo de Solange. Revela ainda estar dececionado com Lisa, acusando-a de não falar sobre nada, como se estivessem perante inimigos ou desconhecidos.

Sobre Luís, Manuel Rodrigues considera que, neste momento, é visto como o herói, enquanto Nuno é o vilão — embora ambos sejam, na sua opinião, muito parecidos. Savate e Luís observam a dupla e comentam que parecem um “casal” junto por interesse, afinando a próxima tática.

De volta à conversa, Nuno constata que o objetivo dos capitães é enaltecer os concorrentes que supostamente são mais fracos, destacando o nome de Igor. O personal trainer acaba por intersetar Lisa e questioná-la sobre o motivo de desabafar com todos, menos com ele. A advogada estagiária justifica que Nuno já tem problemas suficientes com que se preocupar.