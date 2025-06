Manuel Rodrigues deita-se no peito de Carina Frias à frente de Luís Rodrigues... e tira reação explosiva

No Big Brother, Luís Gonçalves está cada vez mais isolado. Sozinho num canto do jardim, o ex-fuzileiro desabafa com o urso da filha, enquanto à sua frente Manuel Rodrigues se deita no peito de Carina Frias.

«Palhaçada... só fantochada. Cresçam. Este individuo parece um gaiato. Nem eu com 15 anos era assim... que palhaçada que para aqui anda. Agora queres fazer o papel de bonzinho, mas aquilo que fizeste não se apaga. Mas estão mesmo bem uns para os outros», disse.

Quando passa pelos dois, Luís atira: «Foi o que te disse, não quero mais conversa contigo. Nem cá dentro, nem lá fora».

Este fim de semana, há um concorrente que vai abandonar a casa mais vigiada do país, a apenas uma semana da final.

