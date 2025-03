Manuel Rodrigues e as suas «piadas de pai» já incomodam os colegas- Veja o momento

No Big Brother, nos bastidores da gala, o Nuno lamenta ter “expulsado” o Leonardo, e o Manuel Rodrigues explica que a Érica teve de fazer o mesmo. O Manuel Rodrigues mostra a “Wall of Fame” ao Nuno e, no confessionário, a Mariana mostra-se farta da conversa repetitiva do concorrente. A Lisa junta-se ao grupo do Armazém e constata que é mais engraçado do que a Casa, no entanto, não aprecia as teias de aranha da divisão. Na Casa, o Manuel Rodrigues faz uma piada que é considerada pela Érica uma “Dad Jokes”.