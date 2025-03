Manuel Rodrigues é chamado ao confessionário e todos celebram... por se verem livres dele

No Big Brother, já de madrugada, o Manuel Rodrigues é chamado ao confessionário, para alívio de alguns concorrentes que já estavam fartos de o ouvir. Nas costas do concorrente, o Tiago afirma que até acha graça às suas piadas, acreditando que o seu objetivo é fazer a Solange rir. Tanto a Sara como a Érica admitem não entender algumas piadas do Manuel Rodrigues. Assim que o concorrente se junta ao grupo, o Manuel Cavaco atira que acabou o sossego.