Manuel Rodrigues e Luís Gonçalves trocam farpas, mas com bom humor

A manhã começou agitada na casa do Big Brother. Manuel Rodrigues decide relatar tudo o que se passa como um relato futebolístico. Já Luís Gonçalves reclama da desarrumação da cozinha. Mais tarde, os dois concorrentes continuam as picardias e trocam fartas. Mas com uma boa dose de humor à mistura.

Os concorrentes despertam para mais um dia, após uma gala carregada de emoções. Micael Miquelino foi expulso diretamente por decisão dos colegas e Érica Reis foi a escolhida para abandonar a casa. Bruno Savate e Renata Reis estão de regresso ao Big Brother como capitães de equipa.

