Manuel Rodrigues entra na casa com muitas piadas... mas pouca graça?

No Big Brother, a Mariana é a primeira concorrente a entrar na Casa do Big Brother e, no confessionário, partilha o quão contente está. Seguem-se a Ana e o Manuel Rodrigues e o concorrente, entusiasmado, não perde tempo em comentar várias situações do “Wall of Fame”. A Mariana e a Ana escutam atentamente, ainda que não se recordem da primeira edição do Big Brother. Os três concorrentes dão-se a conhecer e, no confessionário, a Ana revela estar ansiosa por começarem a “arrancar cabelos uns aos outros”. A Lisa e o Dinis juntam-se ao grupo e todos se mostram admirados por saber que o concorrente vive na sua carrinha.