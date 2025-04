Manuel Rodrigues está em todo o lado? «Parece aquelas velhas à janela»

No Big Brother, durante o almoço dos nomeados, a Érica afirma que, sem quererem, estão a dar a vitória ao Luís. Os restantes não concordam, atirando que ainda é muito cedo para constatar isso. Sobre o Nuno, a Érica considera que o líder não especificou bem a divisão dos ovos e está apenas a pensar na sua imagem. O Manuel Rodrigues atira que a Érica deve criticar diretamente o Nuno e não nas suas costas. O Gonçalo comenta que o Manuel Rodrigues se mete em todas as discussões, comparando-o a uma “velha fofoqueira”. Ainda sobre o Nuno, a Carina confessa que continua indignada com a sua nomeação, achando que o facto de não terem afinidade não é justificação. A Carina pergunta se o Manuel Rodrigues vai conseguir ser pica-miolos até ao fim e o concorrente garante que sim.

Carina Frias, Erica Reis, Gonçalo Beja da Costa, Manuel Rodrigues, Sara Silva e Tiago Rodrigues continuam nomeados e em risco de expulsão na gala da próxima quinta-feira, 10 de abril.

Veja também: Primeiro avião do Big Brother 2025 leva a casa à loucura! Saiba para quem foi e veja as reações