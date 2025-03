Manuel Rodrigues gera desconforto na casa do Big Brother

No Big Brother, Manuel Rodrigues está a ser acusado de provocar desconforto.

Na cozinha da Casa, o Manuel Rodrigues conta à Solange que, durante a madrugada, o Dinis mostrou-se desiludido consigo e que até chorou. Confessa que gosta de provocar reações de fora a ficarem chateados, mas não tristes. A Solange confessa que não gosta, recordando que, na noite anterior, se sentiu gozada pelo Manuel e não vai admitir que isso aconteça.

