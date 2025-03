Manuel Rodrigues: o «periquito» irrequieto que quer «esmiuçar o ponto fraco» dos colegas

O Manuel é licenciado em Desporto e mestre em Exercício e Saúde. Trabalha como personal trainer, massagista e professor de atividade física. Está a lançar o seu próprio gabinete de massagens e diz que "não consegue estar parado".

É conhecido pela energia contagiante e pelo sentido de humor. Vive com a namorada, com quem mantém uma relação há 10 anos. Admite que é muito energético, irónico e "uma personagem", mas também é muito emocional e afetuoso.

Considera-se um amigo fiel, muito ligado à família, e garante que quem o conhece, gosta dele. No Big Brother, promete trazer energia, boa disposição e dar tudo pelo prémio final.

