Manuel Rodrigues para Luís Gonçalves: «Não me apontes o cigarro (...) para mim, o limite são os cigarros»

No Big Brother, após a gala terminar, Luís Gonçalves e Manuel Rodrigues protagonizam um desentendimento na parte exterior da casa. Manuel diz que se há coisa que não faz é "mentir", enquanto que Luís diz que só fala a "verdade". O personal trainer recorda o momento em que este falou da situação da sua filha, e alerta Manuel para "meter limites" na sua situação, senão, o cenário será outro. Luís recorda estar a falar de uma situação séria, e que supostamente Manuel brincou com a mesma, mas Manuel defende-se imediatamente e diz que "não ouviu". Luís Gonçalves acusa o concorrente de parecer ter "7 anos", pela constante brincadeira. Manuel Rodrigues diz que o seu limite são os cigarros, e recorda uma situação que lhe aconteceu no passado.

Ontem, dia 13 de abril, foi dia de gala na casa do Big Brother! E não foi uma noite como qualquer outra, dado que o anfitrião surpreendeu os concorrentes com um valioso trunfo que pode mudar o rumo do jogo. A gala, conduzida por Cláudio Ramos, foi intensa, e as emoções dentro da casa estão à flor da pele.

Na gala, Cláudio Ramos anunciou que Dinis Almeida foi o expulso e Solange Tavares não escondeu a tristeza e chorou a expulsão do ex-colega que lhe era tão próximo. Também Érica Reis não segurou as lágrimas neste momento de despedida.

VEJA TAMBÉM: Dinis foi expulso. Adrielle gritou de alegria e Solange chorou de raiva. As imagens da reviravolta da noite