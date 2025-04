Manuel Rodrigues «pica na bondade e fica bem visto»? Tomé Cunha "desmascara" estratégia de Manuel Rodrigues

No Especial do Big Brother, Cláudio Ramos mostra imagens de uma dinâmica em que Manuel Rodrigues considera Tomé Cunha um «lame botas».

No confessionário, Tomé justifica-se dizendo não é «lambe botas» e apenas justifica as suas ações quando acha relevante. O concorrente aproveita o momento para "expor" a estratégia do colega, que diz «picar» todos os colegas, mas com a farsa da «bondade».

Veja também: Luís Gonçalves causa alvoroço ao surgir nu na piscina. Veja as imagens do momento e as reações de choque