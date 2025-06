Manuel Rodrigues revela estratégia: «O Luís e o Nuno vão ficar revoltados... vão reagir»

No Big Brother, Manuel Rodrigues revela a sua estratégia de jogo a Diogo Bordin e Manuel Cavaco. Assumidamente provocador, o concorrente explica que ao provocar, nunca vai ficar mal visto, pois foi a isso que sempre se propôs desde o início do jogo. O que pode ser alvo de juízos de valor serão as reações dos colegas que provocar.

São estes os nomeados desta semana, depois da salvação de Lisa Schincariol - VOTE PARA SALVAR:

Carina Frias: 761 20 20 02

Carolina Braga: 761 20 20 03

Nuno Brito: 761 20 20 20

Luís Gonçalves: 761 20 20 22

