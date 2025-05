Manuel Rodrigues revoltado com atitude de Solange Tavares: «Isto é passar um limite»

No Big Brother, Solange Tavares passa-se ao perceber que mexeram nas suas coisas e que os carregadores da máquina do tabaco desapareceram. Esta e Manuel Cavaco calculam que tenha sido Manuel Rodrigues e, por isso, Solange passa-se e desarruma as roupas do colega. Rodrigues garante que está inocente e, por isso, revolta-se com o comportamento da colega.

Esta semana, Diogo Bordin é o líder da casa e temos cinco nomeados: Micael Miquelino, Sara Silva, Igor Rodriguez, Adrielle Peixoto e Luís Gonçalves. Um deles abandona a casa mais vigiada do País já este domingo, numa gala aos comandos de Claudio Ramos, que não vai querer perder.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

Acompanhe ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos na casa mais vigiada do país!