Há 1h e 47min

No Big Brother, Márcia Soares afirma que Francisco Monteiro foi presunçoso quando, antes de ganhar o passaporte, afirmou que queria estar com Francisco Vale na Grande Final. Durante a semana, o concorrente tinha criticado a colega de o ser e, por isso, Márcia Soares não deixou nada por dizer depois desta atitude de Francisco Monteiro, realçando a incoerência do colega.