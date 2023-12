Há 2h e 44min

No Big Brother, o anfitrião desafia os concorrentes numa nova dinâmica: Devem apontar quem é que consideram que deve «virar a página no jogo». Jéssica Galhofas aponta Márcia Soares e esta confronta a colega sobre uma suposta mentira, devido a um comportamento de Francisco Monteiro, que terá dado um murro na parede no pós-gala.