Hoje às 02:20

No Big Brother, Márcia Soares, André Lopes e Joana Sobral conversam animados na esfera sobre o jogo e fazem uma retrospetiva daquilo que já viveram na casa mais vigiada do País. Márcia acaba por se declarar aos colegas, mostrando-se muito feliz por estar a viver esta experiência, que já está perto do fim, com eles.