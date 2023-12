Hoje às 01:25

No Big Brother, começa a cadeira-quente pós-gala, onde os finalistas - Joana Sobral, Francisco Monteiro, Hugo Andrade, André Lopes e Márcia Soares - debatem os temas mais marcantes da gala deste domingo. Márcia e Francisco mostram-se tensos um com o outro e a concorrente insinua que o colega vai mudar novamente o seu registo no jogo esta semana.