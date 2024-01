Há 2h e 11min

No Diário do Big Brother – Desafio Final, no jardim, enquanto a Márcia conta à Bárbara a história conturbada que viveu com o Zaza, o Miguel assiste e atira umas larachas. Surge, então, mais um bate boca entre a Márcia e o Miguel quando a observadora questiona o jogo do concorrente na sua temporada do Big Brother.