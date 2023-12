Há 3h e 16min

No Big Brother, o líder Hugo Andrade divide as tarefas da casa e avisa que não é de esperar qualquer surpresa ou mudança radical nas escolhas que fez: «Vou ser básico e previsível». Márcia Soares diz que não precisa de partilhar as tarefas com Jéssica Galhofas, Francisco Vale e Francisco Monteiro, pode «fazer sozinha»