Márcia Soares arrasa Carina Frias: «O teu maior defeito foi a tua ingratidão com o Luís»

No Big Brother, Carina Frias foi a última concorrente expulsa e, chegada ao estúdio, foi confrontada com as opiniões mordazes de Márcia Soares. A jovem ficou tão nervosa depois de ser acusada de ser «ingrata» com Luís Gonçalves que Gonçalo Quinaz já nem quis comentar nada.

Estes são os finalistas. Vote para salvar:

Carolina Braga - 761 20 20 03

Diogo Bordin - 761 20 20 05

Lisa Schincariol - 761 20 20 11

Manuel Rodrigues - 761 20 20 13

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

Acompanhe tudo o que está a acontecer na casa do Big Brother ao minuto!