Há 2h e 40min

No Big Brother, Márcia Soares destaca o que aprendeu com cada um dos concorrentes da Casa. Márcia Soares chora ao elogiar Hugo Andrade e fala na liberdade que o concorrente sempre transmitiu: «Eu quero ser livre como tu, nos relacionamentos, no trabalho, na minha vida. Quero ser como tu». Os dois acabam abraçados