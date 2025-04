Na gala do Big Brother, Cláudio Ramos conversou com Érica Reis no confessionário, depois de algumas imagens sobre a relação com Dinis Almeida, que também tem Solange Tavares envolvida.

O apresentador comentou que ainda vão acabar por se magoar uns aos outros com este triângulo amoroso.

Márcia Soares reage a tudo o que ouviu no confessionário da luso-americana: «Não tenho palavras para isto».