Há 2h e 8min

No Big Brother, Zé Pedro Rocha regressa à casa mais vigiada do país para surpreender Márcia Soares. A concorrente não escondeu a emoção ao reencontrar o ex-colega. Depois do lanche a sós com o ex-concorrente, Márcia Soares contou a Francisco Monteiro como foi o reencontro entre os dois. Veja aqui!