Márcia Soares conta história «bem engraçadinha» que envolve Cristina Ferreira

Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother e atual comentadora do programa, partilhou nas suas redes sociais uma história divertida que envolve Cristina Ferreira e os produtos da sua marca, 'Gira'. Através de uma publicação no Instagram, Márcia revelou que recebeu um miminho da apresentadora, que inclui, entre outros, um autobronzeador.

Na legenda, Márcia, de 31 anos, descreveu a sua experiência com humor: “Vou-vos contar uma história bem engraçadinha. Na semana passada, quando fui trabalhar, tinha este miminho à minha espera", disse, mostrando três produtos da 'Gira', incluindo o autobronzeador e as gomas.

"Na sexta-feira, usei uma t-shirt (de manga curta) e eu queria hidratar a pele, escolhi este, meti, esfreguei bem e só no dia seguinte é que eu percebi que isto funciona mesmo, mas mesmo! Estava morena até aqui e mais clarinha aqui, mesmo com um bronze à trolha. Por isso, eu só descobri aos 31 anos que o autobronzeador funciona", afirmou.