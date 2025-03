Márcia Soares critica Nuno Brito: «Vendeu uma perfeição, criou expectativas e não está a corresponder»

No Big Brother, Márcia Soares dá a sua opinião sobre a postura de Nuno Brito ao longo da primeira semana no programa e diz ainda acreditar que o facto de este ter sido eleito pelo público no programa «Quem vai entrar?» poderá tê-lo deixado com a auto-estima demasiado elevada.

A gala do Big Brother deste domingo promete ser repleta de emoções e reviravoltas, com desafios que podem mudar o rumo do jogo. Destaques incluem o "tabuleiro das probabilidades”, que alterará estratégias, o desafio de liderança, onde a pontaria será posta à prova, e a revelação da impressionante primeira Curva da Vida. Além disso, haverá a primeira expulsão da edição, com os nomeados Carina Frias, Diogo Bordin, Inês Vilhalva, Leonardo Gerevini e Micael Miquelino.

